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В Роспотребнадзоре заявили о начале четвертой волны COVID-19

Вероника Полынина
47 минут назад

В России началась четвертая волна заболеваемости COVID-19, заявила замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В Роспотребнадзоре заявили о начале четвертой волны COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цифра высокая, уже может идти речь о четвертой волне», - сказала Руженцова «Московскому комсомольцу».

По словам эпидемиолога, остановить рост числа заражений может только вакцинация, в том числе ревакцинация уже привитых граждан через полгода.

Также Руженцова посоветовала чаще мыть руки и лицо и соблюдать масочно-перчаточный режим.

Специалист отметила, что преобладающий сейчас в РФ штамм «дельта» «требует большей защиты».

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Ранее исполнительный директор Агентства безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) Дженни Харрис предупредила, что коронавирус и грипп в этом году впервые циркулируют одновременно, это грозит так называемой «твиндемией» - пандемией двух заболеваний. По ее словам, риск заразиться обеими болезнями велик, а первые данные исследований свидетельствуют, что в таком случае шансы пациентов умереть повышаются в два раза.

Общество,Роспотребнадзор,ЕС,Московский комсомолец,
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