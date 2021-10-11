В Роспотребнадзоре заявили о начале четвертой волны COVID-19

В России началась четвертая волна заболеваемости COVID-19, заявила замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Цифра высокая, уже может идти речь о четвертой волне», - сказала Руженцова «Московскому комсомольцу».
По словам эпидемиолога, остановить рост числа заражений может только вакцинация, в том числе ревакцинация уже привитых граждан через полгода.
Также Руженцова посоветовала чаще мыть руки и лицо и соблюдать масочно-перчаточный режим.
Специалист отметила, что преобладающий сейчас в РФ штамм «дельта» «требует большей защиты».
Ранее исполнительный директор Агентства безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) Дженни Харрис предупредила, что коронавирус и грипп в этом году впервые циркулируют одновременно, это грозит так называемой «твиндемией» - пандемией двух заболеваний. По ее словам, риск заразиться обеими болезнями велик, а первые данные исследований свидетельствуют, что в таком случае шансы пациентов умереть повышаются в два раза.