«С января уже стартует»: врач о вакцинации детей от COVID-19

Вакцинация детей от коронавируса начнётся к январю 2022 года. Такое мнение высказала главный врач московской городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко в интервью Первому каналу, рассказав о клинических испытаниях препарата.

Пока нет, [детей не прививают от коронавируса]. Над этим ведётся очень активная работа, и, я надеюсь, что с января уже стартует [вакцинация детей], — заявила она.

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По её словам, сейчас «благополучно» идут клинические испытания вакцины для детей. Она добавила, что дети сейчас достаточно тяжело переносят коронавирусную инфекцию.

Ранее врач-инфекционист заявил, что дети в 26 раз чаще стали заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. Он уточнил, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.

Однако новая мутация способна прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм, и в случае заболевания взрослых в большинстве случаев заболевают и дети, причём всех возрастов. Особенно опасен вирус для детей в возрасте до трёх лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.

Подросткам в возрасте от 12 до 17 лет вакцину "Спутник V" будут вводить дважды. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказывал, что во время разработки проверялись два варианта подростковой вакцины - по сравнению с взрослой ее концентрация была уменьшена в пять и десять раз, поскольку у детей иммунный ответ формируется гораздо интенсивнее, чем в старшем возрасте.

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, нужно ли прививать детей от COVID-19. По ее мнению, вакцинация детей не должна проводиться до тех пор, пока влияние препарата полностью не будет изучено.

— В Израиле прививали детей с 12 лет с тяжелыми сопутствующими болезнями, в Америке вакцинируют всех детей с 12 лет. В Великобритании сказали, что одна доза препарата нужна для всех детей. Вакцина — это лучшее средство предупреждения инфекции. Но в первую очередь необходима ее безопасность, а не эффективность, потому что препарат вводится здоровым людям. До той поры, пока не будет абсолютных доказательств того, что вакцина безопасна для детей, с моей точки зрения, она не нужна, — заявляет Малышева в эфире программы «Жить здорово».

Она подчеркивает, что дети практически не болеют и не умирают от коронавируса. Смертность до 18 лет составляет 0,1 процента от всех заболевших. Исследования показывают, что дети не являются главными распространителями инфекции.

— В России вакцинация не должна начинаться до получения всех данных влияния вакцины на детей. Эти исследования проводятся на вакцине «Спутник V», — рассказывает Малышева.

Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов предложил ввести обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Предложение медика прозвучало на конференции «Заботливым родителям — о том, как сохранить и улучшить здоровье детей», пишет ТАСС.

Сейчас в стране действует добровольная вакцинация, но врач уверен, что её нужно отменить.

Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьёзно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей, — заявил Баранов.

Медик отметил, что на сегодня в России процветает антивакцинальное лобби, которое наносит колоссальный вред здоровью детей.

На их совести сотни болезней детских и летальных исходов, — сказал специалист.

Педиатр призвал власти обратить пристальное внимание на активность антипрививочников.

Ранее сообщалось, что Pfizer и её германский партнёр BioNТech заявляют, что их вакцина показала безопасность и эффективность для детей в возрасте 5–11 лет. Об этом говорится в заявлении американской компании, которая планирует подать просьбу об одобрении препарата для детей.

Вирус постоянно мутирует, поэтому сейчас все больше болеют молодые люди и подростки. Для того чтобы остановить пандемию, необходимо привить как можно больше человек, в том числе детей. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, его слова приводит радио «Говорит Москва».

«Теперь молодые люди начали болеть, сократился инкубационный период. Начали болеть дети, у них есть носительство. Вирус сопротивляется и перешел в те группы, которые были раньше не подвержены. Нужно их тоже вакцинировать», — объяснил необходимость вакцинации подростков от COVID-19 Жемчугов.

Также он высказал мнение, что промедление в вопросе иммунизации может повлечь процесс приспособления вируса, и тогда ученым придется создавать новые вакцины.

«Сейчас защитная сила тех вакцин, которые сделаны на основе первого уханьского штамма, по отношению к "дельте" действует слабее на 30 процентов», — констатировал иммунолог.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что вакцина для подростков будет отличаться от препарата для взрослых дозировкой. Препарат предназначен для детей с 12 до 17 лет, подчеркнул иммунолог. По его мнению, пока рано подводить итоги об эффективности вакцины.

Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Документы должны пройти экспертизу по установленной законом процедуре.

Кремль не считает возможным введение в России штрафов за отказ граждан от вакцинации, это противоречило бы социальному характеру российского государства. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении соответствующих штрафных санкций.

"Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", - сказал представитель Кремля.

По его словам, подобные меры "противоречат социальному характеру" российского государства.

"Социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера нашего государства - президент [Владимир] Путин", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, в данном случае речь должна идти о сознательности граждан и о необходимости для граждан понять, "что иного способа защитить свою жизнь, кроме как прививаться, не существует". Песков подчеркнул, что с пандемией нужно бороться "всеми доступными" методами, "в первую очередь - разъясняя безальтернативность вакцинации".