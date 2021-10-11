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Россиян предупредили о новой опасности на курортах Турции

Lenta.ru
52 минуты назад

Из-за миграции морских животных из Красного моря в Средиземное у берегов Антальи, популярного среди российских туристов турецкого курорта, скапливается опасный для человека вид медуз. О новых рисках купания рассказал профессор Университета Акдениз Мехмет Гекоглу, пишет Gazete Duvar.

Россиян предупредили о новой опасности на курортах Турции
Фото: Mathieu Foulquié / Globallookpress.comMathieu Foulquié / Globallookpress.com

По словам профессора, обнаружить медуз в воде заранее сложно, а контакт с ними может вызвать у человека серьезные ожоги и резкую боль, как после ударов током. Более того, опасность для отдыхающих представляют и фрагменты щупалец, которые остаются в море после шторма.

Также туристов предупредили о том, что больше всего медуз в заливе Антальи ожидается в период с октября по ноябрь — из-за повышения температуры Средиземного моря и наличия обширной кормовой базы. Помимо прочего, из Красного моря мигрируют другие опасные виды животных, такие как рыбы фугу, крылатки и морские ежи. По данным издания, всего от ядовитых обитателей моря пострадали около 65 местных рыбаков.

Ранее в августе нашествие медуз в Азовском море попало на видео и возмутило отдыхающих. На размещенных в сети кадрах видно, как беременная женщина пытается очистить место для купания, вынося из воды огромных медуз и бросая их на берег.

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