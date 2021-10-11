Россиян предупредили о новой опасности на курортах Турции

Из-за миграции морских животных из Красного моря в Средиземное у берегов Антальи, популярного среди российских туристов турецкого курорта, скапливается опасный для человека вид медуз. О новых рисках купания рассказал профессор Университета Акдениз Мехмет Гекоглу, пишет Gazete Duvar.

Фото: Mathieu Foulquié / Globallookpress.com Mathieu Foulquié / Globallookpress.com

По словам профессора, обнаружить медуз в воде заранее сложно, а контакт с ними может вызвать у человека серьезные ожоги и резкую боль, как после ударов током. Более того, опасность для отдыхающих представляют и фрагменты щупалец, которые остаются в море после шторма.

Также туристов предупредили о том, что больше всего медуз в заливе Антальи ожидается в период с октября по ноябрь — из-за повышения температуры Средиземного моря и наличия обширной кормовой базы. Помимо прочего, из Красного моря мигрируют другие опасные виды животных, такие как рыбы фугу, крылатки и морские ежи. По данным издания, всего от ядовитых обитателей моря пострадали около 65 местных рыбаков.