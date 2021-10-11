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Умерла народная артистка Светлана Мизери

Елена Прошина
1 час назад

Народная артистка Светлана Мизери, актриса московского театра «Сопричастность» у мерла на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Умерла народная артистка Светлана Мизери
Фото: soprichastnost.rusoprichastnost.ru

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери», - говорится в сообщении.

Народная артистка РСФСР Светлана Мизери окончила Школу-студию МХАТ. Была ведущей актрисой «Современника». Служила в МХАТ имени Горького, Театре имени Маяковского и Театре имени Пушкина. Служила в театре «Сопричастность» с момента его основания в 1990 году. Сыграла около 50 ролей.

Общество,Светлана Мизери,Правительство Москвы,
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