Умерла народная артистка Светлана Мизери

Народная артистка Светлана Мизери , актриса московского театра «Сопричастность» у мерла на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери», - говорится в сообщении.

Народная артистка РСФСР Светлана Мизери окончила Школу-студию МХАТ. Была ведущей актрисой «Современника». Служила в МХАТ имени Горького, Театре имени Маяковского и Театре имени Пушкина. Служила в театре «Сопричастность» с момента его основания в 1990 году. Сыграла около 50 ролей.