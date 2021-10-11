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Мать 9-летней студентки МГУ рассказала о темах 18+ на лекциях

Елена Прошина
1 час назад

Мать второкурсницы психфака МГУ имени Ломоносова, на котором учится девятилетняя Алиса Теплякова, заявила, что факультет категорически не подходит для детей, поскольку в программе есть большое количество тем, которые связаны с сексом. Об этом она заявила в ходе беседе с «КП».

Мать 9-летней студентки МГУ ответила на претензии ее однокурсников

Как отметила женщина, в заявлении она опирается на опыт учебы своей дочери. По ее словам, на лекциях первого курса студенты обсуждали пациентку психолога Зигмунда Фрейда, которая испытывала возбуждение, когда ее бил отец, а также насильников и самоубийства.

«Анатомия и физиология ЦНС даже взрослых девиц в транс вгоняет. На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком», – заявила мать студентки.

Ранее однокурсники Тепляковой заявляли, что считают учебу для девочки слишком сложной. По их словам, Алиса ведет себя как ребенок. Кроме того, возмущение учащихся вызывал и её отец Евгений.

Напомним, что Алиса Теплякова стала самой молодой россиянкой, которая освоила школьную программу и сдала ЕГЭ. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.

Общество,Видео,Алиса Теплякова,Зигмунд Фрейд,МГУ,
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