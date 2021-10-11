Врач назвал влияющие на тяжесть заболевания COVID-19 факторы

Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от состояния здоровья человека и сопутствующих заболеваний, а также от того, была ли сделана прививка. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач Тимур Пестерев.
«Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идет про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная пройдет либо в скрытой, либо в легкой форме», - пояснил он.
При этом эксперт отметил, что к группе риска относятся диабетики и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также на скорость выздоровления оказывает влияние и то, делал ли пациент прививку от коронавируса или нет.
«Принципиальный момент – это вакцинация, потому что в этом случае заведомо более легко проходит любая болезнь. Если мы берем совершенно здорового человека, то вакцинированный человек в совсем легкой форме переболеет, если с сопутствующими заболеваниями, то вакцинация защищает от летального исхода», - пояснил он.
Тимур Пестерев предостерег россиян от самолечения, напомнив, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, самоизолироваться и сдать ПЦР-тест.
Ранее в Роспотребнадзоре озвучили среднюю длительность течения коронавируса. По данным замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяны Руженцовой, средняя продолжительность заболевания составляет 11 дней. В ряде случаев оно может длиться месяц. А при наличии осложнений, симптомы могут сохраняться от трех месяцев до полугода.