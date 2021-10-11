Врач назвал влияющие на тяжесть заболевания COVID-19 факторы

Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от состояния здоровья человека и сопутствующих заболеваний, а также от того, была ли сделана прививка. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач Тимур Пестерев.

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«Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идет про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная пройдет либо в скрытой, либо в легкой форме», - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что к группе риска относятся диабетики и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также на скорость выздоровления оказывает влияние и то, делал ли пациент прививку от коронавируса или нет.

«Принципиальный момент – это вакцинация, потому что в этом случае заведомо более легко проходит любая болезнь. Если мы берем совершенно здорового человека, то вакцинированный человек в совсем легкой форме переболеет, если с сопутствующими заболеваниями, то вакцинация защищает от летального исхода», - пояснил он.

Тимур Пестерев предостерег россиян от самолечения, напомнив, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, самоизолироваться и сдать ПЦР-тест.