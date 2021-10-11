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В России ответили на статью об «украденной» у Британии формуле вакцины

Мария Иванова
1 час назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ненаучной» статью о краже формулы вакцины AstraZeneca «российскими шпионами», а депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что подобные фейки запускает британская разведка. Об этом сообщили РИА Новости и РБК.

В России ответили на статью об «украденной» у Британии формуле вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Британский таблоид The Sun ранее выпустил материал, в котором утверждалось (без ссылки на источники), что некие «службы безопасности» заявили о доказательствах кражи концепции антикоронавирусной вакцины.

The Sun заявила, что в краже заподозрили «российских шпионов», так как в вакцине «Спутник V» якобы используют технологию, «аналогичную разработанной в Оксфорде».

В правительстве Великобритании таблоиду отказали в комментариях.

«Газета The Sun - очень известная, глубоко не научная газета. Так мы и относимся к этим публикациям», - так прокомментировал статью Песков.

Онищенко предложил отправить журналистов The Sun на психологическую экспертизу. Он подчеркнул, что макет векторных вакцин существует уже более девяти лет.

«Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS - ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин», - объяснил он.

По мнению Онищенко, «застоявшаяся, никак не проявлявшая себя» британская разведка MI6 решила распространить фейк и выпустить «вот такую облыжную информацию».

Общество,Геннадий Онищенко,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,Госдума,РИА Новости,
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