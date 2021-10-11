Москвичам назвали способ избежать жестких ограничений из-за COVID-19

Массовое экспресс-тестирование москвичей на COVID-19 призвано прервать цепочку распространения вируса и отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений в столице. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

По данным оперштаба по коронавирусу в Москве, число госпитализаций за последние две недели увеличилось в два раза, а сама заболеваемость - в 1,5. За последние сутки в Москве зафиксировано 5002 новых случая коронавируса.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отметила, что на фоне роста заболеваемости в столице организовано бесплатное экспресс-тестрование на COVID-19 в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в том числе в торговых центрах, ГУМе и фудмолле «Депо».

Положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания, но станет поводом ограничить контакты, для этого нужно будет подписать согласие на нахождение дома, отмечает оперштаб.

«В случае получения положительного результата горожан попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник сразу бесплатно возьмет ПЦР-тест. Там же можно взять маски и перчатки. Таких граждан попросят сразу же отправиться домой, по возможности минимизировав контакты и оставаться там до получения результата ПЦР, который придет в течение суток», - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай коронавируса будет считаться подтвержденным и к заболевшему будет направлен врач. Если же ПЦР окажется отрицательным, то при отсутствии симптомов заболевания человек будет считаться здоровым и «у него больше не будет необходимости оставаться дома».