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Эксперт заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице уже приближается к своему максимуму. Рост числа пациентов связан с пренебрежением средствами защиты и большим количеством тестирований, сообщает РИА Новости.

Эксперт заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее, по данным оперштаба, стало известно, что число госпитализаций в Москве за последние две недели увеличилось в два раза, а сама заболеваемость - в 1,5. За последние сутки в Москве зафиксировано 5002 новых случая коронавируса.

«Я думаю, что мы уже достигаем пика, уже подходим к максимуму. Сейчас всем с респираторными (заболеваниями) делают анализы, следовательно, выявляться ( новых случаев) больше стало», - пояснил Малышев.

Он также отметил, что рост заболеваемости вызван в том числе несоблюдением требований ношения средств защиты в транспорте и местах массовых скоплений людей.

Эксперт подчеркнул, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое запустили в столице 11 октября.

«Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется», - высказался Малышев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что теперь бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно сделать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в том числе в торговых центрах, ГУМе и фудмолле «Депо». Положительный результат экспресс-теста в Москве не является подтверждением заболевания, в таком случае человеку проведут ПЦР-тест.

Общество,Анастасия Ракова,Николай Малышев,РИА Новости,
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