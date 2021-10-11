Эксперт заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице уже приближается к своему максимуму. Рост числа пациентов связан с пренебрежением средствами защиты и большим количеством тестирований, сообщает РИА Новости.
Ранее, по данным оперштаба, стало известно, что число госпитализаций в Москве за последние две недели увеличилось в два раза, а сама заболеваемость - в 1,5. За последние сутки в Москве зафиксировано 5002 новых случая коронавируса.
«Я думаю, что мы уже достигаем пика, уже подходим к максимуму. Сейчас всем с респираторными (заболеваниями) делают анализы, следовательно, выявляться ( новых случаев) больше стало», - пояснил Малышев.
Он также отметил, что рост заболеваемости вызван в том числе несоблюдением требований ношения средств защиты в транспорте и местах массовых скоплений людей.
Эксперт подчеркнул, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое запустили в столице 11 октября.
«Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется», - высказался Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что теперь бесплатный экспресс-тест на COVID-19 можно сделать в Москве в 10 МФЦ и 10 общественных местах, в том числе в торговых центрах, ГУМе и фудмолле «Депо». Положительный результат экспресс-теста в Москве не является подтверждением заболевания, в таком случае человеку проведут ПЦР-тест.