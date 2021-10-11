Эксперт заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице уже приближается к своему максимуму. Рост числа пациентов связан с пренебрежением средствами защиты и большим количеством тестирований, сообщает РИА Новости.

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Ранее, по данным оперштаба, стало известно, что число госпитализаций в Москве за последние две недели увеличилось в два раза, а сама заболеваемость - в 1,5. За последние сутки в Москве зафиксировано 5002 новых случая коронавируса.

«Я думаю, что мы уже достигаем пика, уже подходим к максимуму. Сейчас всем с респираторными (заболеваниями) делают анализы, следовательно, выявляться ( новых случаев) больше стало», - пояснил Малышев.

Он также отметил, что рост заболеваемости вызван в том числе несоблюдением требований ношения средств защиты в транспорте и местах массовых скоплений людей.

Эксперт подчеркнул, что положительно относится к экспресс-тестированию на коронавирус, которое запустили в столице 11 октября.

«Это очень хорошо, чем раньше выявляем, тем раньше изолируем. Чем раньше изолируем, тем меньше распространяется», - высказался Малышев.