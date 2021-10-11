Навального поставили на учет «как террориста»

Алексей Навальный сообщил, что его сняли с профилактического учета как склонного к побегу и поставили на учет «как экстремиста и как террориста». Информация об этом появилась в его аккаунте в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

В данный момент Алексей Навальный, ранее дважды условно осужденный, отбывает наказание в колонии 2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.

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28 сентября стало известно, что Навальный стал фигурантом дела о создании и руководстве экстремистским сообществом. Дело, возбужденное по части 1 статьи 282.1 УК РФ, связано с запрещенным в РФ Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, ликвидирован).

В СК заявили, что «не позднее 2014 года» Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество и руководил им «с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».

По словам Навального, специально созванная комиссия, на заседание которой его пригласили, единогласно проголосовала за то, чтобы снять его с учета как склонного к побегу, а затем — чтобы поставить на учет «как экстремиста и как террориста».

«Новости это хорошие. "Экстремистский" и "террористический" профучеты не такие утомительные, как "побегушник"», - пояснил он.

Навальный также подчеркнул, что теперь его перестали регулярно проверять, а над его нарами «просто висит табличка, что он террорист».

При этом адвокат Навального Ольга Михайлова заявила NEWS.ru, что будет обжаловать это решение, так как считает его необоснованным.

«Чем они руководствовались, мы пока не знаем, поскольку документов, обосновывающих постановку на новый учет, мы не видели. Я думаю, что мы будем обжаловать после того, как я увижу какие-то документы», - заметила она.