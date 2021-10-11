Экс-муж погибшей в ДТП с участием Собчак сделал заявление

Бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в результате ДТП с участием автомобиля, пассажиркой которого была телеведущая Ксения Собчак, Антон Тарасов заявил об отсутствии претензий к журналистке. Его слова приводит Baza в Telegram.

Фото: BAZA BAZA

«То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий», — сказал Тарасов.

Он подчеркнул, что семья не нуждается в помощи, и добавил, что никто из родственников и близких друзей жертвы ДТП не давал комментариев СМИ. Отмечается, что шестилетняя дочь Тарасовой, которая ранее жила на две семьи, останется с отцом.