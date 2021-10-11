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Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак заявил об отсутствии претензий к ней

Lenta.ru
47 минут назад

Бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в результате ДТП с участием автомобиля, пассажиркой которого была телеведущая Ксения Собчак, Антон Тарасов заявил об отсутствии претензий к журналистке. Его слова приводит Baza в Telegram.

Экс-муж погибшей в ДТП с участием Собчак сделал заявление
Фото: BAZABAZA

«То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий», — сказал Тарасов.

Он подчеркнул, что семья не нуждается в помощи, и добавил, что никто из родственников и близких друзей жертвы ДТП не давал комментариев СМИ. Отмечается, что шестилетняя дочь Тарасовой, которая ранее жила на две семьи, останется с отцом.

Собчак объяснила побег с места смертельного ДТП

Вечером 9 октября Mercedes, в котором ехала Собчак, попал в ДТП на дороге между Адлером и Красной Поляной. Машина столкнулась с Volkswagen, пассажирка которого погибла на месте. Очевидцы аварии сообщили, что Собчак сразу покинула место происшествия. Позже она заявила, что получила травму головы. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ведущая добавила, что уехала, так как ничем не могла помочь пострадавшим.

Общество,Антон Тарасов,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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