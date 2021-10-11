Кремль: Путин взял ситуацию с COVID в свои руки

Текущий уровень вакцинации населения от коронавируса в России крайне невысокий, поэтому смертность от заболевания растет. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Также он добавил, что Владимир Путин «давно взял ситуацию с ковидом в свои руки». По словам Пескова, было предпринято главное - у людей есть возможность спасения жизней через вакцинацию.

Кроме этого, в Кремле отвергли возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации. Это «нереальная» инициатива, противоречащая «социальному характеру» государства, сказал Дмитрий Песков.

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев выступил с предложением ввести в России ежемесячный штраф для тех, кто уклоняется от вакцинации, в размере 5 тысяч рублей.

«Нет, я думаю, такие меры нереальны в нашей стране. Они вступают в противоречие с социальным характером нашего государства, а социальный характер нашей страны прописан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин». - заявил Песков представителям СМИ в ответ на вопрос, реально ли в РФ ввести меры, которые предложил Лукашев.