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Кремль: Путин взял ситуацию с коронавирусом в свои руки

Анна Безрукова
48 минут назад

Текущий уровень вакцинации населения от коронавируса в России крайне невысокий, поэтому смертность от заболевания растет. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль: Путин взял ситуацию с COVID в свои руки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он добавил, что Владимир Путин «давно взял ситуацию с ковидом в свои руки». По словам Пескова, было предпринято главное - у людей есть возможность спасения жизней через вакцинацию.

Кроме этого, в Кремле отвергли возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации. Это «нереальная» инициатива, противоречащая «социальному характеру» государства, сказал Дмитрий Песков.

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Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев выступил с предложением ввести в России ежемесячный штраф для тех, кто уклоняется от вакцинации, в размере 5 тысяч рублей.

«Нет, я думаю, такие меры нереальны в нашей стране. Они вступают в противоречие с социальным характером нашего государства, а социальный характер нашей страны прописан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин». - заявил Песков представителям СМИ в ответ на вопрос, реально ли в РФ ввести меры, которые предложил Лукашев.

Накануне в России за сутки было зафиксировано 28 647 случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 962 пациента, эту информацию предоставили в федеральном оперативном штабе.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РАН,Радиостанция "Говорит Москва",РИА Новости,
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