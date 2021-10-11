500 тысяч штрафа и тюрьма: чем опасна фиктивная прописка

Фиктивная регистрация людей в квартире может грозить собственнику штрафом в 500 тыс. или даже лишением свободы. Об этом со ссылкой на юристов пишет РИА Недвижимость.

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Старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила о статье 322.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тыс. рублей за фиктивную регистрацию как граждан России, так и иностранцев.

«Следует иметь в виду, что за совершение этого преступления может грозить также и лишение свободы на срок до трех лет», - подчеркнула член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

При этом юристы отметили, что на практике суд обычно ограничивается штрафом, однако мера наказания зависит от обстоятельств конкретного дела. Чаще всего собственник освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал раскрытию правонарушения и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

По закону ограничений в количестве зарегистрированных лиц нет, однако квартиры, где зарегистрировано слишком много людей, очень часто вызывают интерес правоохранительных органов. На допустимое количество зарегистрированных обычно влияет количество квадратных метров и число собственников помещения, пояснили эксперты.

Ранее москвич Александр Егорцев рассказал, что в его квартире получили «поддельную регистрацию» 165 мигрантов. По его мнению, фиктивных жильцов может быть еще больше: он узнал имена только тех людей, которые «засветились», взяв кредит или купив SIM-карту. Как именно они получили прописку, москвич выяснить не смог.