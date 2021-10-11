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ВОЗ: пройдено 60% пути в борьбе с COVID-19

Жители Земли прошли около 60% пути в борьбе с COVID-19, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, сообщает издание SonntagsBlick со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан. Инфекционист назвал самое опасное время года для заражения коронавирусом.

«Я надеюсь, что скоро мы пройдем 60% пути. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору», — сказала она.

Как считает эксперт, пока преждевременно говорить о скором завершении эпидемии, так как неизвестно, какие еще препятствия могут возникнуть. Сваминатан призвала повысить темп вакцинации, чтобы защитить население от вируса и предотвратить дальнейшие мутации.

Названа средняя продолжительность течения COVID-19

Коронавирус у пациентов в среднем длится 11 дней, но некоторые могут вылечиться и всего за пару дней. Об этом рассказали врачи Роспотребнадзора.

"По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но у пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", — сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Ученые выяснили, чем отличаются антитела у привитых и переболевших Covid-19

Исследователи из Рокфеллеровского университета в США выяснили, какие из антител, защищающие от коронавируса, эффективнее. Статья авторов опубликована в журнале Nature.

Ученые изучили образцы крови у вакцинированных и людей, переболевших коронавирусом. Авторов интересовало свойства антител и B-клеток памяти у исследуемых. Они выяснили, что пик количества антител возникает сразу после заражения или вакцинации, но через два месяца процесс генерации антител останавливается. В этом случае у организма есть "запасной план" - В-клетки памяти, которые могут оставаться в организме и после исчезновения антител, предотвращая тяжелое заболевание на десятилетия вперед.

Названы факторы быстрого и легкого избавления от коронавируса после заражения

Коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло и мыл руки, лицо, заявили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости. По словам директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, в таком случае течение COVID-19 не будет долгим. Она напомнила, что после общения с зараженным человеком можно полоскать горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого.

«В организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания, оно будет протекать легче и завершится быстрее», — назвала она главные факторы избавления от инфекции.

"Только в маске": женщины рассказали, как COVID-19 испортил их секс

Из-за пандемии коронавируса сильно пострадала сексуальная жизнь некоторых пар по всему миру - у кого-то развились навязчивые идеи гигиены, некоторые совсем потеряли либидо, а кто-то не хотел близости из-за того, что набрал вес. Истории нескольких женщин рассказывает Hurriyet. Одна из героинь поделилась, что в начале пандемии ее полностью устраивала совместная жизнь с партнером, но менее чем через полгода все стало иначе. Когда мужчина вышел с "удаленки", его партнерше стало страшно контактировать с ним.