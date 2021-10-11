Пока вы спали: "Витязи" на охране юга России и новые ₽100

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Фото: Рамблер Рамблер

«Витязи» возьмут под охрану юг России

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Полк высокомобильных зенитных систем (ЗРС) С-350 «Витязь» завершает обучение в Гатчине, затем проведет полигонные стрельбы и в начале зимы отправится в постоянный район дислокации на юге России. Об этом со ссылкой на свои источники в Минобороны России пишет газета «Известия».

«Витязи» отличаются мобильностью и эффективно уничтожает малоразмерные цели, в том числе и беспилотные летательные аппараты. Они займут важное место в системе ПВО страны, уверены эксперты.

Названы сроки появления в России новой сторублевой купюры

Эскизный проект новой сторублевой купюры уже утвержден и в следующем году планируется изготовить ее и выпустить в обращение. Однако на руках у россиян банкноты появятся ближе к концу 2022 года. Об этом «Известиям» заявил зампред Центробанка Михаил Алексеев.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», - пояснил он.

Подержанные машины выросли в цене более чем на 20%

В России с начала года автомобили с пробегом в среднем выросли в цене на 20,5% - 23%. При этом рост цен наблюдался как для наиболее востребованных трехлетних автомобилей (в среднем на 11%), так и для машин возрастом до пяти лет (на 15%). Об этом со ссылкой на данные «Авто.ру», «Авито Авто» и «Автостата», пишет «Коммерсант».

Увеличение стоимости подержанных автомобилей эксперты связывают как с дефицитом новых, так и с отказом ряда владельцев от смены машины из-за резкого роста цен.

Во Всемирном банке оценили рост мирового долга в пандемию

По данным Всемирного банка, в ходе пандемии коронавируса в 2020 году совокупный госдолг в мире вырос на 13 п. п., до 97% ВВП. При этом исследователи организации Айхан Косе, Франциска Онсорже и Наотака Сугавара не видят в росте долга самостоятельного явления, отмечая, что он является продолжением глобального долгового бума. Об этом пишет «Коммерсант».

Также исследователи уверены, что рост «пандемийного» мирового долга лишь перед немногими заемщиками поставит вопрос об альтернативных стратегиях финансирования.

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию

Способом снизить в России цены на электричество станет развитие производства водорода, создание новых энергоемких предприятий по его выпуску и распределении затрат на содержание генерирующих мощностей страны. Об этом сообщают «Известия».