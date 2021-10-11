В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 84.04
Войти в почту

Пока вы спали: "Витязи" на охране юга России и новые 100 рублей

Елена Прошина
1 час назад

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: "Витязи" на охране юга России и новые ₽100
Фото: РамблерРамблер

«Витязи» возьмут под охрану юг России

Видео дня

Полк высокомобильных зенитных систем (ЗРС) С-350 «Витязь» завершает обучение в Гатчине, затем проведет полигонные стрельбы и в начале зимы отправится в постоянный район дислокации на юге России. Об этом со ссылкой на свои источники в Минобороны России пишет газета «Известия».

«Витязи» отличаются мобильностью и эффективно уничтожает малоразмерные цели, в том числе и беспилотные летательные аппараты. Они займут важное место в системе ПВО страны, уверены эксперты.

Названы сроки появления в России новой сторублевой купюры

Эскизный проект новой сторублевой купюры уже утвержден и в следующем году планируется изготовить ее и выпустить в обращение. Однако на руках у россиян банкноты появятся ближе к концу 2022 года. Об этом «Известиям» заявил зампред Центробанка Михаил Алексеев.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», - пояснил он.

Подержанные машины выросли в цене более чем на 20%

В России с начала года автомобили с пробегом в среднем выросли в цене на 20,5% - 23%. При этом рост цен наблюдался как для наиболее востребованных трехлетних автомобилей (в среднем на 11%), так и для машин возрастом до пяти лет (на 15%). Об этом со ссылкой на данные «Авто.ру», «Авито Авто» и «Автостата», пишет «Коммерсант».

Увеличение стоимости подержанных автомобилей эксперты связывают как с дефицитом новых, так и с отказом ряда владельцев от смены машины из-за резкого роста цен.

Во Всемирном банке оценили рост мирового долга в пандемию

По данным Всемирного банка, в ходе пандемии коронавируса в 2020 году совокупный госдолг в мире вырос на 13 п. п., до 97% ВВП. При этом исследователи организации Айхан Косе, Франциска Онсорже и Наотака Сугавара не видят в росте долга самостоятельного явления, отмечая, что он является продолжением глобального долгового бума. Об этом пишет «Коммерсант».

Также исследователи уверены, что рост «пандемийного» мирового долга лишь перед немногими заемщиками поставит вопрос об альтернативных стратегиях финансирования.

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию

Способом снизить в России цены на электричество станет развитие производства водорода, создание новых энергоемких предприятий по его выпуску и распределении затрат на содержание генерирующих мощностей страны. Об этом сообщают «Известия».

В ассоциации «НП Совет рынка» отметили, что с учетом высокого уровня автоматизации современных технологий можно выстроить систему, при которой мощности по производству водорода будут загружаться в часы снижения нагрузок в энергосистеме. При этом аналитики считают, что при условии роста экспорта и правильной загрузки энергосистемы страны оптовые покупатели смогут экономить до 10 копеек с каждого киловатт-часа, что в целом сопоставимо с экономией в 4–6% на электроэнергии.

Общество,Михаил Алексеев,Министерство обороны,Всемирный Банк,Центральный банк России,газета "Известия",
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители