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Избитый дагестанцами в метро рассказал, как потратит выплаченные 2 млн рублей

Елена Прошина
22 минуты назад

Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами в московском метро, рассказал, куда потратит 2 млн рублей, которые ему выплатит столичная мэрия. Как рассказал молодой человек в интервью «Газете.ru», средства станут взносом за ипотеку или пойдут на организацию свадьбы.

Избитый дагестанцами в метро рассказал, как потратит 2 млн
Фото: InstagramInstagram

«Очень давно мечтаю в Москву перебраться... Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала», – рассказал мужчина.

При этом Ковалев признался, что решение властей столицы выплатить ему такую сумму денег стало для него удивительным.

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Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» на Арбато-Покровской линии трое мужчин избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. После приезжие вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.

Сейчас уроженцев Дагестана обвиняют по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти». Молодые люди признали свою вину и раскаялись. СКР поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага» за активную гражданскую позицию и смелость, а девушку, которая нажала тревожную кнопку – наградой «За содействие».

Общество,Роман Ковалев,Правительство Москвы,СКР,Газета.Ru,
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