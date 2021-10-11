Избитый дагестанцами в метро рассказал, как потратит 2 млн

Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами в московском метро, рассказал, куда потратит 2 млн рублей, которые ему выплатит столичная мэрия. Как рассказал молодой человек в интервью «Газете.ru», средства станут взносом за ипотеку или пойдут на организацию свадьбы.

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«Очень давно мечтаю в Москву перебраться... Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала», – рассказал мужчина.

При этом Ковалев признался, что решение властей столицы выплатить ему такую сумму денег стало для него удивительным.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» на Арбато-Покровской линии трое мужчин избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. После приезжие вышли на станции «Первомайская». При задержании один из мужчин стал угрожать полицейским ножом, а другой достал перцовый баллончик.