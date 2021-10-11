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Ещё два региона вводят QR-коды

Говорит Москваиещё 1
34 минуты назад

С 15 октября для посещения культурных мероприятий и общепита цифровые метки нужны будут в Севастополе и Мордовии.

Ещё два региона вводят QR-коды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня система QR-кодов начала действовать в семи субъектах: в Архангельской, Самарской, Курской и Воронежской областях, Чечне, Татарстане и Кабардино-Балкарии.

За минувшие сутки в России за сутки зафиксировано 29 400 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель чуть меньше пиковых значений за всё время пандемии. При этом за сутки от последствий COVID-19 умерли 957 пациентов, уровень смертности превышает 900 уже 6 дней подряд.

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