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Врачи назвали среднюю продолжительность коронавируса

Анна Безрукова
1 час назад

Средняя продолжительность течения коронавирусной инфекции составляет 11 дней. В ряде случаев заболевание длится месяц. Об этом РИА Новости рассказала замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова.

Врачи назвали среднюю продолжительность коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После 14-го дня продолжительность связана с разного рода осложнениями», — пояснила эксперт.

Она также уточнила, что симптомы осложнений могут сохраняться от трех месяцев до полугода.

При этом младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина уточнила, что продолжительность заболевания зависит от оперативности и грамотности лечения, а также от особенностей организма.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что основная доля пациентов с ковидом, поступающая в российские стационары, не привиты. Среди тех, у кого болезнь протекает тяжело, вакцинированных меньше 0,03%.

А руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что среди вакцинированных в РФ от COVID-19 почти никто не умер, а штаммом "дельта" заражается не больше 2% тех, кто поставил прививку.

Кроме этого, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ковид у пациента будет протекать легче и закончится быстрее, если при контакте с больным он находился в маске, после прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо.

В ведомстве также уточнили, что обычно труднее и дольше болеют люди в возрасте старше 60 лет и пациенты с хроническими болезнями.

Общество,РИА Новости,
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