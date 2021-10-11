В России предложили выходить на пенсию в 45 лет

Предоставить право альтернативного выхода на пенсию по трудовому стажу россиянам, начиная с возраста 45 лет, по собственному желанию предлагает автор петиции на портале Российская общественная инициатива.

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Как отмечает Deita.ru, в России вновь начались разговоры о новой пенсионной реформе. Повышение пенсионного возраста не принесло стране глобально значимого экономического эффекта. Сэкономить, как хотели, не вышло: бюджет Пенсионного фонда России продолжает оставаться дефицитным.

При этом власти продолжают обсуждать идею о добровольно-принудительном индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который затем стал проектом добровольного гарантированного пенсионного продукта, а позже - «гарантированным пенсионным планом». Накопительная часть пенсий остается замороженной с 2014 года и власти регулярно «заморозку» продлевают. Взносы в ПФР от работающих граждан на индивидуальные накопительные счета не поступают, а сразу направляются на выплаты пенсий тем, кто уже сейчас является пенсионером, напоминает издание.

На фоне такой ситуации на портале РОИ предлагается инициатива по введению права для россиян выходить на пенсию по старости с возраста 45 лет, вне зависимости от пола и возраста, а также других требований, социальных пенсий и дотаций - по собственному желанию граждан, до вновь принятого возраста выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Делать это предлагается с волеизъявления самих людей в качестве альтернативного варианта пенсионного обеспечения.