«Можно загорать»: синоптики сообщили о потеплении в Москве

В центре европейской части России заканчивается десятидневный период антициклональной погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, изменения связаны с тем, что область низкого давления начинает подталкивать с запада мощный антициклон, который на протяжении десяти дней определял погоду в центре Европейской территории России. Как отметил синоптик, 11 октября также будет плюс 12-14 градусов, безветренно.
«Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар комфортно и безопасно», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.
Во второй половине следующей недели в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода с дождями. При этом 18 и 19 октября еще можно будет радоваться солнцу.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в Москве пока не ожидается минусовая температура днём. Заморозки в центральной части России начались уже давно, однако пока что они задевают в основном Московскую область. Антициклональная погода с большим суточным ходом температуры, то есть с сильной разницей между дневной и ночной погодой, сохранится в Москве ещё 7-10 дней. При этом в октябре, как сообщает метеоролог, дневные заморозки вряд ли начнутся.