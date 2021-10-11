В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+2° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.74
Войти в почту

«Можно загорать»: синоптики сообщили о потеплении в Москве

Елена Прошина
40 минут назад

В центре европейской части России заканчивается десятидневный период антициклональной погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«Можно загорать»: синоптики сообщили о потеплении в Москве
Фото: ТАССТАСС

По его словам, изменения связаны с тем, что область низкого давления начинает подталкивать с запада мощный антициклон, который на протяжении десяти дней определял погоду в центре Европейской территории России. Как отметил синоптик, 11 октября также будет плюс 12-14 градусов, безветренно.

«Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар комфортно и безопасно», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.

Во второй половине следующей недели в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода с дождями. При этом 18 и 19 октября еще можно будет радоваться солнцу.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в Москве пока не ожидается минусовая температура днём. Заморозки в центральной части России начались уже давно, однако пока что они задевают в основном Московскую область. Антициклональная погода с большим суточным ходом температуры, то есть с сильной разницей между дневной и ночной погодой, сохранится в Москве ещё 7-10 дней. При этом в октябре, как сообщает метеоролог, дневные заморозки вряд ли начнутся.

Общество,Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители