«Можно загорать»: синоптики сообщили о потеплении в Москве

В центре европейской части России заканчивается десятидневный период антициклональной погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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По его словам, изменения связаны с тем, что область низкого давления начинает подталкивать с запада мощный антициклон, который на протяжении десяти дней определял погоду в центре Европейской территории России. Как отметил синоптик, 11 октября также будет плюс 12-14 градусов, безветренно.

«Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар комфортно и безопасно», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.

Во второй половине следующей недели в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода с дождями. При этом 18 и 19 октября еще можно будет радоваться солнцу.