QR-коды ввели в нескольких регионах России

В Архангельской, Воронежской, Самарской, Курской областях, в Чечне, Кабарадино-Балкарии и Татарстане ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест на фоне заболеваемости коронавирусом, сообщает РБК.

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Пропуск выдадут тем, кто получил прививку от COVID-19 или переболел за последние шесть месяцев. Введение QR-кодов связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. В Курской области, как считают власти, данная мера позволит нарастить количество зрителей в театрах, кинозалах и других публичных учреждениях краевого центра. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, заболеваемость растет, потому, что темпы вакцинации отстают от желаемого.

В Архангельской области QR-код понадобится, чтобы пройти в заведения общепита, а также на массовые, досуговые, развлекательные и прочие мероприятия. Кроме того, в местных торговых центрах вновь стали измерять температуру посетителям. Запрещена работа детских центров и тематических парков для несовершеннолетних.

В Самарской области QR-коды не будут требовать в торговых центрах и заведениях общественного питания. Пропуск нужен для посещения театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов и спортивных залов.

В Воронежской области решение о введении электронных кодов назвали «непопулярным» и «сложным». Кроме того, теперь обязательна вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

В Чечне ввели QR-коды для входа во все организации и общественные места, а также перевели пожилых жителей республики старше 65 лет на обязательную самоизоляцию. Вместо электронного кода можно предъявлять бумажную справку о вакцинации или перенесенном заболевании. В общественных местах действует масочный режим, ограничена заполняемость театров, кинотеатров, концертных или спортивных мероприятий. Аналогичные меры действуют в Татарстане.