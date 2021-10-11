Россияне отказались возвращаться в офисы

Россияне за время пандемии привыкли к удаленной работе и не хотят возвращаться в офисы. По данным исследования международной рекрутинговой компании Hays (есть в распоряжении «Ленты.ру»), 70 процентов из 486 опрошенных сотрудников предпочли бы работать из дома.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Влад Некрасов / Коммерсантъ

17 процентов респондентов назвали удаленную работу значимым, но не критическим условием. Лишь 13 процентов посчитали наличие удаленного варианта несущественным фактором. При этом женщин дистанционная работа привлекает больше, чем мужчин: важность возможности работы из дома подчеркнули 60 процентов сотрудниц и лишь 41 процент сотрудников. Наименьшую значимость удаленка представляет для молодых респондентов (до 24 лет), а наибольшую — для участников опроса старшего возраста (старше 55 лет) и специалистов 25-28 лет.

Компании отчасти готовы пойти на компромисс и обеспечить своих сотрудников гибким графиком посещения офиса. Из 487 опрошенных менеджеров 52 процента собираются сохранить гибридный формат работы в 2022 году. Сотрудники смогут приходить в офис несколько раз в неделю, а остальное время выполнять свои обязанности из дома. Лишь 22 процента работодателей хотят полностью вернуть персонал в офис.

67 процентов компаний, предлагающих вариант удаленной работы, готовы предоставить сотрудникам возможность работать из другого города. Часть работодателей допускает такую опцию только для IT-специалистов, высшего менеджмента, а также профессионалов в области маркетинга, PR, рекламы и диджитал.

Некоторые компании разрешают работать даже из другой страны, однако о такой возможности рассказали лишь восемь процентов сотрудников.

«На данный момент удаленная работа из другой страны не регулируется российским законодательством. Это "серая зона" как для работодателей, так и для сотрудников», — объяснила ведущий юрист Hays Лилия Газина.