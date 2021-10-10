«Было неприятно»: Муратов рассказал о несбывшихся ожиданиях насчет Нобелевки

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что ждал Нобелевскую премию мира для своего издания, а не для себя лично. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel, передает ТАСС.

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Муратов рассказал, что его газета ранее уже номинировалась на премию, и ожидание итогов стало для него привычным делом.

«Я в этот раз не сильно волновался, но я думал, правда, что награда будет присуждена газете. Когда выяснилось, что она присуждается мне самому, то честно говоря, это было неприятно», - рассказал Муратов.

По его словам, он обсуждал с журналисткой текст и получил один за другим три звонка из Осло. Редактор решил, что это спам и не стал отвечать. Поэтому известие о награждении застало его врасплох.

Муратов добавил, что его поздравили президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и «несколько других влиятельных людей».

Редактор подтвердил, что отдаст денежную премию на благотворительность, в помощь детям с тяжелыми заболеваниями, в частности, со спинальной мышечной атрофией.