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Муратов о вручении ему Нобелевской премии мира: «Было неприятно»

Майк Габриелян
41 минуту назад

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что ждал Нобелевскую премию мира для своего издания, а не для себя лично. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel, передает ТАСС.

«Было неприятно»: Муратов рассказал о несбывшихся ожиданиях насчет Нобелевки
Фото: ТАССТАСС

Муратов рассказал, что его газета ранее уже номинировалась на премию, и ожидание итогов стало для него привычным делом.

«Я в этот раз не сильно волновался, но я думал, правда, что награда будет присуждена газете. Когда выяснилось, что она присуждается мне самому, то честно говоря, это было неприятно», - рассказал Муратов.

По его словам, он обсуждал с журналисткой текст и получил один за другим три звонка из Осло. Редактор решил, что это спам и не стал отвечать. Поэтому известие о награждении застало его врасплох.

Муратов добавил, что его поздравили президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и «несколько других влиятельных людей».

Редактор подтвердил, что отдаст денежную премию на благотворительность, в помощь детям с тяжелыми заболеваниями, в частности, со спинальной мышечной атрофией.

Ранее сообщалось, что 8 октября Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Их наградили за «усилия по защите свободы слова».

Общество,Дмитрий Муратов,Сергей Кириенко,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,ИТАР-ТАСС,
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