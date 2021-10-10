Алкоголь будут менять на еду в Оренбуржье

Власти Оренбургской области объявили о начале компании по обмену сомнительной алкогольной продукции на продуктовые наборы. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.

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«Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети "Желен". Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз», - говорится в сообщении.

Согласно распространенной властями информации, каждый житель области при обмене алкогольной продукции на продукты в магазине сети может указать торговую точку, где приобрел сомнительного качества выпивку.

Напомним, что ранее в регионе произошло массовое отравление контрафактным алкоголем. Согласно последним данным, погибли 34 человека. Еще 33 пострадавших находятся под наблюдением врачей в больницах или лечатся амбулаторно.

По факту произошедшего возбуждены шесть уголовных дел. Правоохранительными органами обнаружено производство, выпускавшее суррогатный алкоголь и два склада, где он хранился. Изъято около 3 000 литров спиртосодержащей жидкости.