Алкоголь будут менять на еду в Оренбуржье

Власти Оренбургской области объявили о начале компании по обмену сомнительной алкогольной продукции на продуктовые наборы. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.
«Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети "Желен". Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз», - говорится в сообщении.
Согласно распространенной властями информации, каждый житель области при обмене алкогольной продукции на продукты в магазине сети может указать торговую точку, где приобрел сомнительного качества выпивку.
Напомним, что ранее в регионе произошло массовое отравление контрафактным алкоголем. Согласно последним данным, погибли 34 человека. Еще 33 пострадавших находятся под наблюдением врачей в больницах или лечатся амбулаторно.
По факту произошедшего возбуждены шесть уголовных дел. Правоохранительными органами обнаружено производство, выпускавшее суррогатный алкоголь и два склада, где он хранился. Изъято около 3 000 литров спиртосодержащей жидкости.
На этом фоне власти Оренбургской области развернули масштабную информационную кампанию, рассказывающую об опасности употребления спиртсодержащих напитков как в пластиковой, так и стеклянной таре. В ее рамках по улицам Орска, на который пришлась большая часть отравлений, ездят 10 автомобилей с громкоговорителями, которые доносят до жителей информацию об опасности употребления алкоголя. Аналогичная пропаганда активно ведется через социальные сети, а также по радио и телевидению.