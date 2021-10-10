Советник Зеленского заявил, что украинские продукты лучше российских

Внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович интервью телеканалу «Дом»сравнил качество украинской и российской еды.

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«Живущие там люди или те, кто бывает на тех территориях, отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже», - так Арестович прокомментировал информацию о ситуации на продовольственном рыке ДНР и ЛНР.

Он считает, что подорожание продуктов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса связано с тем, что Донецкая и Луганская республики объединили свои таможенные пространства.

В том же интервью Арестович заявил, что для скорейшего урегулирования конфликта на Донбассе Россия должна официально признать себя его участницей и сесть за стол переговоров с Украиной. Он уверен, что этот конфликт может быть исчерпан «за пять минут» простым решением в Кремле.