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Советник Зеленского заявил, что украинские продукты лучше российских

Елена Прошина
1 час назад

Внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович интервью телеканалу «Дом»сравнил качество украинской и российской еды.

Советник Зеленского заявил, что украинские продукты лучше российских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Живущие там люди или те, кто бывает на тех территориях, отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже», - так Арестович прокомментировал информацию о ситуации на продовольственном рыке ДНР и ЛНР.

Он считает, что подорожание продуктов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса связано с тем, что Донецкая и Луганская республики объединили свои таможенные пространства.

В том же интервью Арестович заявил, что для скорейшего урегулирования конфликта на Донбассе Россия должна официально признать себя его участницей и сесть за стол переговоров с Украиной. Он уверен, что этот конфликт может быть исчерпан «за пять минут» простым решением в Кремле.

Арестович коснулся также санкций, которые ввели ряд иностранных государств в отношении России после событий на Украине в 2014 году. По его оценкам, Российская Федерация потеряла из-за них с тех пор более 500 млрд. долларов.

Общество,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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