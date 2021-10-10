Сухая и тихая погода на территории Центральной России сменится похолоданием и дождями в середине будущей недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Хорошая погода с дневными температурами, достигающими иной раз +15°, продлится в регионе до будущего вторника, 12 октября.

Начиная с 13 октября, с приходом атмосферного фронта, «бабье лето» закончится. Солнце скроется за тучами, начнутся дожди. Ночные температуры не будут превышать +4 +6°, а дневные едва достигнут +10°. Атмосферное давление при этом опустится к нормальным значениям.

Далее погода станет более осенней. Дожди усилятся. Так, 15-16 октября синоптики ожидают выпадение до 20 мм осадков, что эквивалентно трети месячной нормы.

Во второй половине октября существенных пиков тепла или холода не прогнозируется. Температура ночью окажется в пределах от -2 до +3°. Днем воздух будет прогреваться до +4 +9°. Общее количество осадков повысится до 120% от обычного для этого времени года уровня.