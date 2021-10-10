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Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение

Российская Газета
23 минуты назад

С 12 октября все школы Воронежа отправятся на дистанционное обучение, сообщили в правительстве региона. Работодателям региона рекомендовано перевести на удаленный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, чьи дети учатся в начальных классах.

Школьников российского города перевели на "дистанционку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также на "дистанционку" переводятся любые организации, занятые образовательными программами и спортивной подготовкой. Вузам рекомендовано проводить лекции, практические занятия и лабораторные работы в режиме онлайн.

Все заведения общественного питания в регионе переведены на режим работы до 21 часа.

Ранее власти Воронежа сообщили о переводе на дистанционное обучение 4-8 и 10 классов. В таком режиме школы проработают один день, 11 октября.

Названо условие для введения в России нового локдауна

По состоянию на утро воскресенья в Воронежской области зарегистрировано 139323 заболевших COVID-19. 114195 человек выздоровели, 6117 скончалось. Вакцинировались 756176 воронежцев.

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