Москвич Роман Ковалев, защитивший пассажирок московского метро от пьяной компании, постепенно восстанавливается. Об этом он сам рассказал в своем Instagram-аккаунте.

"Восстановление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал", - написал Роман в соцсети.

Он также поблагодарил всех, кто поддержал его в непростой ситуации.

Ранее к нему в больницу приезжал мэр Сергей Собянин и поблагодарил за настоящий мужской поступок. По решению главы города Роман Ковалев получит материальную помощь 2 миллиона рублей.