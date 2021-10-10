Жириновский сравнил коронавирус с коммунистами: «Они наступают»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с событиями гражданской войны в России, в которой отвел коронавирусу роль «красных». Запись такого содержания опубликована в Telegram-канале политика.
«Коронавирус - это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. А вакцина - это белые, они в обороне, и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида», - заявил Жириновский.
По мнению Жириновского, течение пандемии в стране иногда принимает «свирепые формы». На этом основании он сравнил ее с гражданской войной.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стационары страны попадают, преимущественно, непривитые пациенты. Российское здравоохранение, по его словам, фиксирует тяжелую форму коронавируса лишь у 0,03% вакцинированных граждан, попавших с таким диагнозом в больницу. Он также утверждал, что от COVID-19 умирают преимущественно не получившие прививку.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что среди ежедневно умирающих от этой инфекции в России, привитых людей крайне мало. Кроме того, штамм «дельта» фиксируется не более чем у 2% пациентов, ранее прошедших вакцинацию, сообщает РИА «Новости».