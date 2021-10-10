Жириновский сравнил коронавирус с коммунистами: «Они наступают»

«Коронавирус - это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. А вакцина - это белые, они в обороне, и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида», - заявил Жириновский.