Названо условие для введения в России нового локдауна

В России введут новые ограничения, если на территории страны появится новый штамм COVID-19. Второй вариант введения правительством новых мер предосторожности — воздействие COVID-19 на организм совместно с другой инфекцией. Об этом рассказал Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в интервью агентству Ura.ru.

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По словам врача, вероятность возникновения в России нового высокопатогенного штамма коронавируса, который с высокими шансами может привести к летальному исходу, крайне мала. Если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией, это будет называться микст-инфекция Она будет протекать значительно тяжелее, чем прочие инфекции, циркулирующие в нынешнем эпидсезоне на протяжении эпидемии, объяснил Шунков.

Николай Крючков, иммунолог и кандидат медицинских наук, выразил свое мнение об эффективности локдауна. По его словам, в России проводился «недолокдаун», который был введен слишком поздно. По этой причине статистика показала высокую летальность в конце сезона. Как уверяет Крючков, в других странах, где с самого начала внедрялись тотальные ограничения, подобной смертности не наблюдалось.