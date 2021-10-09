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Названа непозволительная ошибка при приеме обезболивающих

Майк Габриелян
1 час назад

Многие обезболивающие опасны для гипертоников. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач Александр Мясников.

Названа непозволительная ошибка при приеме обезболивающих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что надо быть внимательным при приеме НПВП – нестероидных противовоспалительных препаратов.

«Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности», - объяснил эксперт.

По его словам, НПВП плохо влияют на сосуды и почки. По этой причине при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует обращать внимание на работу почек.

Медик также напомнил, что анальгетики принимают только в сочетании с препаратами для желудка, чтобы не развилась язва.

НПВП - группа лекарств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами. Самыми известными являются аспирин, ибупрофен, диклофенак, мелоксикам. Использование в названии термина «нестероидные» подчёркивает их отличие от другой группы препаратов, снимающих воспаления, стресс и боль - глюкокортикоидов, стероидных гормонов.

Общество,Александр Мясников,
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