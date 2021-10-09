Названа непозволительная ошибка при приеме обезболивающих

Многие обезболивающие опасны для гипертоников. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач Александр Мясников.

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Он указал, что надо быть внимательным при приеме НПВП – нестероидных противовоспалительных препаратов.

«Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности», - объяснил эксперт.

По его словам, НПВП плохо влияют на сосуды и почки. По этой причине при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует обращать внимание на работу почек.

Медик также напомнил, что анальгетики принимают только в сочетании с препаратами для желудка, чтобы не развилась язва.