Названа непозволительная ошибка при приеме обезболивающих

Многие обезболивающие опасны для гипертоников. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач Александр Мясников.
Он указал, что надо быть внимательным при приеме НПВП – нестероидных противовоспалительных препаратов.
«Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности», - объяснил эксперт.
По его словам, НПВП плохо влияют на сосуды и почки. По этой причине при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует обращать внимание на работу почек.
Медик также напомнил, что анальгетики принимают только в сочетании с препаратами для желудка, чтобы не развилась язва.
НПВП - группа лекарств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами. Самыми известными являются аспирин, ибупрофен, диклофенак, мелоксикам. Использование в названии термина «нестероидные» подчёркивает их отличие от другой группы препаратов, снимающих воспаления, стресс и боль - глюкокортикоидов, стероидных гормонов.