В Турции задержали два авиарейса с россиянами

Два авиарейса с пассажирами из России задержаны в турецкой Анталье в связи с техническими неполадками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в курортном городе.

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Речь идет о рейсе FH5631, следовавшем в египетский Шарм-эль-Шейх из Москвы через Анталью со 169 пассажирами, а также FH7850 с более 200 россиянами, прибывшими в турецкий город для пересадки на стыковочный рейс в Хургаду.

Пассажиров первого рейса обеспечили водой и питанием, им предоставлено временное размещение в гостинице. Время вылета будет определено по замене самолета. Пассажиры второго рейса находятся в транзитной зоне аэропорта Антальи, вылет ориентировочно намечен на 23:00 по местному времени (совпадает с московским).

В Генконсульстве добавили, что российские дипломаты держат вопрос на контроле и следят за развитием ситуации.