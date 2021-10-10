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В Турции задержали два авиарейса с россиянами

Lenta.ruиещё 4
4 минуты назад

Два авиарейса с пассажирами из России задержаны в турецкой Анталье в связи с техническими неполадками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в курортном городе.

В Турции задержали два авиарейса с россиянами
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о рейсе FH5631, следовавшем в египетский Шарм-эль-Шейх из Москвы через Анталью со 169 пассажирами, а также FH7850 с более 200 россиянами, прибывшими в турецкий город для пересадки на стыковочный рейс в Хургаду.

Пассажиров первого рейса обеспечили водой и питанием, им предоставлено временное размещение в гостинице. Время вылета будет определено по замене самолета. Пассажиры второго рейса находятся в транзитной зоне аэропорта Антальи, вылет ориентировочно намечен на 23:00 по местному времени (совпадает с московским).

В Генконсульстве добавили, что российские дипломаты держат вопрос на контроле и следят за развитием ситуации.

Ранее 9 октября в московских аэропортах было отменено или задержано более 20 рейсов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 16:00, в аэропорту Домодедово было задержано три рейса, два — отменено. Во «Внуково» задержали семь рейсов, четыре — были отменены. В аэропорту Шереметьево задержали четыре рейса, а еще два — также отменили. Причины срывов рейсов не сообщаются.

Общество,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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