В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов

Более 20 рейсов было отменено или задержано в столичных аэропортах в субботу, 9 октября. Об этом сообщает Regnum.

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Журналисты ссылаются на онлайн-табло московских аэровокзалов и сервис «Яндекс.Расписание». Согласно данным на 16:00, в аэропорту Домодедово было задержано три рейса, два — отменено. Во «Внуково» задержали семь рейсов, четыре — были отменены. В аэропорту Шереметьево задержали четыре рейса, а еще два — также отменили.

Причины срывов рейсов не сообщаются. Журналисты предположили, что в российской столице сохраняется влияние обширного антициклона.