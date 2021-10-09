Сидящий в СИЗО Хованский заявил, что ждет отказа органов

Блогер Юрий Хованский написал новое письмо из СИЗО. В послании, полном отчаяния, арестант утверждает, что ждет отказа внутренних органов и однажды «может не проснуться». Письмо опубликовала в Twitter знакомая блогера.
«Физическое и моральное здоровье беречь не вижу смысла, здесь оно мне без надобности. Больше надеюсь на то, что откажет что-то из органов, и хоть тогда отпустят на домашний», - написал блогер в письме знакомой.
По словам Хованского, он находится в подавленном состоянии, теряет память и не имеет возможности читать. Кроме того, он лишен права общаться с близкими и родными по телефону.
«Книги в СИЗО уже 1,5 года не передать и не прислать — нет человека, который бы их проверял Звонки мне можно только с разрешения следователя, который меня подставил и на которого я жалуюсь», - написал арестант.
Он отметил, что в СИЗО к нему «относятся с пониманием в отличие от судов и следствия».
«Думаю, здоровье возьмет свое, и в один день я просто не проснусь. Сил бороться у меня нет», - заключил арестант.
Юрия Хованского задержали в июне и обвинили в публичных призывах к терроризму из-за песни о теракте на спектакле «Норд-Ост». По решению суда он останется в СИЗО до 8 ноября. Блогер просит отпустить его под домашний арест.
Ранее Хованского официально включили в перечень террористов и экстремистов.