Блокадница завела TikTok и отметила 101-летие. Видео

Блокадница Надежда Строганова завела TikTok. Недавно она отметила свое 101-летие. Об этом сообщает "360".

Ее страница набрала почти 65 тысяч подписчиков. В своих роликах она рассказывает о войне и отвечает на вопросы о себе. Также Строганова выложила видео с празднованием своего 101-го дня рождения.