В Москве учителя заставили уволиться из школы из-за его увлечения

Родители учеников Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) вынудили уволиться одного из преподавателей из-за его увлечения БДСМ. Его уличили в публикации в соцсетях материалов, популяризирующих БДСМ. Об этом пишут «Известия».

Огласку история с преподавателем математики МЦХШ Георгием Миррором приобрела после того, как родители более чем 170 учащихся потребовали отстранить его от обучения их детей. Ради этой цели они написали ряд заявлений в Генпрокуратуру, Министерство культуры, Российскую академию художеств (РАХ) и Роспотребнадзор.

На такой шаг их толкнула находка в соцсетях: в материалах, опубликованных там Миррором, последний якобы практиковал БДСМ. Родители сочли, что человек с такими склонностями не должен преподавать детям 8-9-х классов.

В результате педагога, начавшего преподавать в МЦХШ только в этом учебном году, вызвали для беседы в местное отделение полиции. На следующий день Миррор подал руководству школы заявление об увольнении по собственному желанию.

Со своей стороны, учитель утверждает, что свои взгляды он детям не пропагандировал. Общение со школьниками у него сводилось лишь к учебному процессу. А вне школы, считает Миррор, он имеет право на свою личную жизнь.