В Иркутской области расположился музей-свалка. Видео

В Иркутской области расположился «Музей на свалке», экспонаты которого созданы полностью из мусора. Масштабная выставка находится на территории городского полигона твёрдых бытовых отходов.Об этом сообщает RT.
На выставке представлены несколько десятков рыцарей, отряд латников во главе с командиром на коне, а также высокие футуристические металлические фигуры. Внутри выставочных помещений можно увидеть детальные экспонаты, среди которых предметы быта, утварь, музыкальные инструменты, фотоаппараты, радиоприёмники, телевизоры и другая техника.