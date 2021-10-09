В Иркутской области расположился музей-свалка. Видео

В Иркутской области расположился «Музей на свалке», экспонаты которого созданы полностью из мусора. Масштабная выставка находится на территории городского полигона твёрдых бытовых отходов.Об этом сообщает RT .

На выставке представлены несколько десятков рыцарей, отряд латников во главе с командиром на коне, а также высокие футуристические металлические фигуры. Внутри выставочных помещений можно увидеть детальные экспонаты, среди которых предметы быта, утварь, музыкальные инструменты, фотоаппараты, радиоприёмники, телевизоры и другая техника.