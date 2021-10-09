Британский блогер снял репортаж о «самом опасном» городе России

Известный британский блогер Бенджамин Рич, который ведет YouTube-канал «Bald and bankrupt», посвятил выпуск путешествию по «самому опасному» городу России - Ак-Довурак в Туве.

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«Будучи официально самым опасным городом России, они сказали, что я гарантированно буду избит, или еще хуже», - сказал британец.

Рич признался, что все советовали ему не ездить в этот город, что для него прозвучало как вызов, поэтому он туда и отправился.

«Я буду избит? Меня изнасилуют? Меня убьют? Кто знает? Давайте выясним», - с такими словами блогер начал свою прогулку по городу.

Он назвал Ак-Довурак «индустриальным пустырем с разбитыми заводами и разбитыми мечтами».

Однако за все время визита ничего опасного с ним не произошло и ему никто не нагрубил, чему Рич был удивлен. Напротив, все были приветливы с блогером. В итоге блогер покинул Ак-Довурак несколько разочарованным.