В России зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от COVID

Россия в очередной раз обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса. За минувшие сутки скончались 968 человек. Общее количество жертв инфекции в стране с начала пандемии составляет 215 453, сообщается на сайте федерального оперштаба.

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За последние 24 часа выявлено 29 362 новых случая заражения. Этот показатель является максимальным за период с 24 декабря 2020 года. Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 7,7 млн россиян.

За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 21 049 пациентов. Общее количество выздоровевших превышает 6,8 млн. Под наблюдением медиков в настоящее время находятся более 1,4 млн человек.