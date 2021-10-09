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В России зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от COVID

News.ru
24 минуты назад

Россия в очередной раз обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса. За минувшие сутки скончались 968 человек. Общее количество жертв инфекции в стране с начала пандемии составляет 215 453, сообщается на сайте федерального оперштаба.

В России зафиксирован новый антирекорд по числу смертей от COVID
Фото: ТАССТАСС

За последние 24 часа выявлено 29 362 новых случая заражения. Этот показатель является максимальным за период с 24 декабря 2020 года. Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 7,7 млн россиян.

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За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 21 049 пациентов. Общее количество выздоровевших превышает 6,8 млн. Под наблюдением медиков в настоящее время находятся более 1,4 млн человек.

В Москве зафиксирован 6001 новый случай заражения, что является максимумом с 9 июля. Из столичных больниц выписали за сутки 2211 пациентов. Жертвами инфекции стали 70 жителей мегаполиса.

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