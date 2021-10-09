В регионе РФ непривитых россиян оставят без театра и кино

На Сахалине вводится запрет на посещение театров и кинотеатров для людей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

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Как считают в региональном Минздраве, это поможет предотвратить распространение особо опасной инфекции, а введение новых ограничений позволит смягчить уже действующие. Если в настоящее время в залах должна быть занята только половина мест, то в отсутствие невакцинированных посетителей заполняемость планируется увеличить до 70 процентов.

С 11 октября на предприятиях региона должны ввести утренние фильтры. Не вакцинированных сотрудников старше 60 лет начнут отстранять от работы для их безопасности. Как отмечает министерство, для снижения распространения заболеваемости COVID-19 нужно привить до 80 процентов работников.

В ХМАО для ряда категорий граждан главным санврачом региона с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Речь идет о медицинских работниках, работниках образовательных учрежд ений, организаций социального обслуживания, МФЦ, а также работниках транспорта и транспортной инфраструктуры.