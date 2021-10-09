Названо самое неудачное время для «встречи» с COVID

Самое неудачное время года для встречи с COVID-19 - осень, сообщает радио Sputnik со ссылкой на инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.

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По его словам, в настоящее время помимо коронавируса наблюдаются осенние вирусные инфекции, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов.

Это особенно опасно для людей, которые еще не вакцинировались. Как отметил доктор, вакцина не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с больных COVID-19 человеком, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов этой осенью.

При минусовой температуре рекомендуется носить шапки, однако в ветреную и дождливую погоду даже при плюсовой температуре головной убор также не помешает, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в межсезонье необходимо внимательно следить за прогнозом синоптиков, так как температура часто меняется, и учитывать предстоящую погоду при выборе гардероба. Дневная температура осенью значительно отличается от вечерней, поэтому стоит надевать дополнительную одежду, которую можно будет легко снять.

Тяжельников напомнил, что переохлаждение головы может привести к таким последствиям, как болезненная невралгия лицевого и тройничного нервов, ушные воспаления и другим заболеваниям. Медик советует начинать носить перчатки, когда руки зябнут на улице. А шарфы и палантины следует носить с ранней осени, так как они спасают от ветра и вечерней прохлады.