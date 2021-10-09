В России разработали реформу оплаты труда медработников

Министерство труда и Минздрав России определились с главными параметрами предстоящей реформы оплаты труда медицинского персонала и врачей, пишет «Коммерсант».

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В случае утверждения документа оплата труда медработников будет осуществляться в едином для всей страны порядке. Ожидается, что заработная плата будет состоять из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Согласно проекту, высокий уровень зарплаты будет формироваться не за счет повышения нагрузки на врачей и медиков. Минимальный прирост оплаты составит 2%, максимальный – 78%. Наиболее существенное увеличение выплат планируется в регионах, где заработные платы медиков занижены.

Реформа предусматривает защитный механизм, который позволит избавиться от выплат ниже существующего уровня. В результате зарплата медикам будет только расти.

Пилотный этап реформы стартует в семи регионах с 2022 года. Он затронет 440 медицинских учреждений и более 170 тысяч человек медицинского персонала.