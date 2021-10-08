У Театра сатиры новый худрук. Реакция Ширвиндта

Ранее Ширвиндт, возглавлявший Театр сатиры с 2000 года, попросил освободить его от должности по состоянию здоровья – народному артисту 87 лет. 13 октября Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры заменит Сергей Газаров, который по совместительству является худруком Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна .

Он отметил, что знаком с Сергеем Газаровым: год назад он должен был поставить спектакль в Театре сатиры, а затем возглавил театр Джигарханяна.

Сергей Газаров - актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре «Современник». В 1989 году дебютировал в качестве кинорежиссера в трагикомической мелодраме «Крейзи». Входил в труппу Театра-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль «Ревизор», за которой был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. С 1998 по 2001 год был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2007 году получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за исполнение роли присяжного заседателя 7 в фильме «12» режиссера Никиты Михалкова.