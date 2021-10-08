У Театра сатиры новый худрук. Реакция Ширвиндта

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт прокомментировал назначение Сергея Газарова на пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры.
Ранее Ширвиндт, возглавлявший Театр сатиры с 2000 года, попросил освободить его от должности по состоянию здоровья – народному артисту 87 лет. 13 октября Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры заменит Сергей Газаров, который по совместительству является худруком Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
«Не знаю, посмотрим. Но то, что решили, уже хорошо», - сказал Ширвиндт ТАСС.
Он отметил, что знаком с Сергеем Газаровым: год назад он должен был поставить спектакль в Театре сатиры, а затем возглавил театр Джигарханяна.
Сергей Газаров - актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре «Современник». В 1989 году дебютировал в качестве кинорежиссера в трагикомической мелодраме «Крейзи». Входил в труппу Театра-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль «Ревизор», за которой был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. С 1998 по 2001 год был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2007 году получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за исполнение роли присяжного заседателя 7 в фильме «12» режиссера Никиты Михалкова.