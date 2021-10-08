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Один российский регион обогнал по популярности курорты Сочи

Lenta.ru
1 час назад

Согласно данным бронирований всех авиабилетов на зимний сезон, Кавказ стал одним из самых популярных направлений для горнолыжного отдыха. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales.

Кавказ обогнал по популярности курорты Сочи
Фото: PixabayPixabay

Курорты Кавказа с минимальным отрывом (9 процентов) обогнали другой, не менее востребованный регион для горнолыжного отдыха — Сочи (8 процентов). На третьем месте оказался Урал — 4 процента, Кольский полуостров (Мурманск и Кировск) — 2 процента и Байкал — 1 процент.

Отмечалось, что россияне интересуются отдыхом преимущественно на отечественных горнолыжных курортах. Так, из зарубежных направлений, где можно заниматься зимними видами спорта, популярны Грузия — 1 процент и Болгария — 0,5 процента.

Кроме того, специалисты выяснили, что в среднем отдых на горнолыжных курортах в России в период новогодних праздников обойдется в 7,5 тысячи рублей, на зарубежных — в 21 тысячу рублей. При этом туристы планируют провести на отечественных направлениях около семи дней, а за границей — 10 дней.

Ранее в октябре сообщалось, что россияне массово устремились бронировать билеты на Новый год в Симферополь. Крымский город занял первую строчку рейтинга популярных авианаправлений по России на новогодние праздники, сместив Сочи на второе место.

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