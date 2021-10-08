Кавказ обогнал по популярности курорты Сочи

Согласно данным бронирований всех авиабилетов на зимний сезон, Кавказ стал одним из самых популярных направлений для горнолыжного отдыха. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales.

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Курорты Кавказа с минимальным отрывом (9 процентов) обогнали другой, не менее востребованный регион для горнолыжного отдыха — Сочи (8 процентов). На третьем месте оказался Урал — 4 процента, Кольский полуостров (Мурманск и Кировск) — 2 процента и Байкал — 1 процент.

Отмечалось, что россияне интересуются отдыхом преимущественно на отечественных горнолыжных курортах. Так, из зарубежных направлений, где можно заниматься зимними видами спорта, популярны Грузия — 1 процент и Болгария — 0,5 процента.

Кроме того, специалисты выяснили, что в среднем отдых на горнолыжных курортах в России в период новогодних праздников обойдется в 7,5 тысячи рублей, на зарубежных — в 21 тысячу рублей. При этом туристы планируют провести на отечественных направлениях около семи дней, а за границей — 10 дней.