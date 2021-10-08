В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 8 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.15
Войти в почту

Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера

Вероника Полынина
58 минут назад

Представитель народного артиста России Валерия Гаркалина Наталья Теплова рассказала о состоянии актера. Согласно её словам в беседе с «Москвой24», медики оценивают его как «тяжелое, но стабильное».

Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там — непонятно», — заявила она.

Также Теплова отметила, что летом 2021 года Гаркалин сделал прививку от коронавируса, отметив, что она была однокомпонентной. Вероятно, представитель говорит о препарате «Спутнике Лайт».

Теплова не смогла сказать, где именно актер мог заразиться. По ее словам, в последнее время он путешествовал с гастролями, участвовал в съемках и преподавал в вузе, а потому мог заразиться в любом из этих мест.

Напомним, что 2 октября народного артиста госпитализировали с COVID-19 в московский госпиталь. 6 октября Гаркалина в тяжелом состоянии перевели в реанимацию, а позднее подключили к ИВЛ – поражение легких у актера достигло 75%.

Ситуация осложняется тем, что заболевание у артиста развивается на фоне проблем с сердцем – в 2012 году Гаркалин перенес два инфаркта.

Общество,Валерий Гаркалин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители