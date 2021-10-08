Представитель Гаркалина рассказала о состоянии актера

Представитель народного артиста России Валерия Гаркалина Наталья Теплова рассказала о состоянии актера. Согласно её словам в беседе с «Москвой24», медики оценивают его как «тяжелое, но стабильное».

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«Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там — непонятно», — заявила она.

Также Теплова отметила, что летом 2021 года Гаркалин сделал прививку от коронавируса, отметив, что она была однокомпонентной. Вероятно, представитель говорит о препарате «Спутнике Лайт».

Теплова не смогла сказать, где именно актер мог заразиться. По ее словам, в последнее время он путешествовал с гастролями, участвовал в съемках и преподавал в вузе, а потому мог заразиться в любом из этих мест.

Напомним, что 2 октября народного артиста госпитализировали с COVID-19 в московский госпиталь. 6 октября Гаркалина в тяжелом состоянии перевели в реанимацию, а позднее подключили к ИВЛ – поражение легких у актера достигло 75%.