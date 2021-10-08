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«Нерусские вперед!»: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку нацменьшинств

Елена Прошина
1 час назад

В социальных сетях запустили флешмоб под названием «Нерусские вперед!», который предлагает пользователям интернета не называть себя русскими в ходе переписи населения вне зависимости от действительности. Как сообщает телеканал «Царьград», таким образом, активисты хотят привлечь внимание власти на необходимость поддержки нацменьшинств.

«Нерусские вперед!»: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку нацменьшинств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Идея акции заключается в том, чтобы в ходе переписи называть свои «малые» национальности, а как родной язык — называть языки этих народностей: марийский, чувашский, калмыкский и иные.

«Участие в переписи - это политический акт, способ сказать нет "России для русских" и обратить внимание власти на необходимость поддержки меньшинств и их языков», – цитирует одно из заявлений телеканал.

При этом «Царьград» обратил внимание, что часть сторонников акции даже не живет в России. Один из активистов, который заявляет о своей гомосексуальности и проживает в Казахстане, уговорил своего «бойфренда записаться марийцем», а другой, проживая в Армении, призывает русских принять активно «отказываться» от своей национальности при переписи.

Напомним, что Всероссийская перепись населения, изначально запланированная на 2020 год, была перенесена на октябрь 2021 года из-за пандемии коронавируса и начнется 15 октября. В этом году вместо бумажных анкет переписчики будут заполнять электронные документы через планшеты.

Общество,Царьград ТВ,
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