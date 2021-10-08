Правила выезда из России изменятся

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что российские власти готовят новый подход ко въезду и выезду иностранцев. Как пишет «Парламентская газета», подход этот касается вакцин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О разрабатываемой программе Лавров рассказал во время онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации», - заявил министр.

Он подчеркнул, что российские власти хотят сделать такие процедуры прозрачными: они заинтересованы в том, чтобы бизнес ЕС чувствовал себя в России комфортно.

По словам Лаврова, на согласование нового подхода уйдет несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 октября заявил о «поводах для оптимизма» в переговорах Москвы и Евросоюза о взаимном признании вакцин от COVID-19.