Захарова осудила предложение западных СМИ удалить Facebook

«В подобных случаях ссылки на то, что это юмор или сарказм, обычно не работают. Но что-то пошло не так, и высокие стандарты нарушены самими же журналистами. Вот так великая философская мысль, порожденная западной цивилизацией, «to be or not to be» (быть или не быть – прим. ВЗГЛЯД) превратилась в «delete or cancel (удалить или отменить)», – резюмировала представитель МИД.