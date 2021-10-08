Захарова осудила предложение западных СМИ удалить Facebook

Официальный представитель МИД Мария Захарова поделилась мнением касаемо обложки журнала Time, призывающую удалить или «отменить» Facebook. Комментарий она разместила в своем Telegram-канале.
«Это обложка журнала Time, которая предлагает аудитории определиться, удалять Facebook или нет. Все это на фоне фотографии обескураженного (главы компании Марка) Цукерберга. Интересно, что, воспроизводя программные настройки, ролик использует слова «удалить» и «отменить» – в этом заключается неширокий выбор. И неизвестно, что хуже», – написала Захарова.
Она подчеркнула, что, согласно западным нормам, такая публикация должна рассматриваться «как давление на представителя медиа и сами «новые медиа», а, вероятно, даже «прямая угроза».
«В подобных случаях ссылки на то, что это юмор или сарказм, обычно не работают. Но что-то пошло не так, и высокие стандарты нарушены самими же журналистами. Вот так великая философская мысль, порожденная западной цивилизацией, «to be or not to be» (быть или не быть – прим. ВЗГЛЯД) превратилась в «delete or cancel (удалить или отменить)», – резюмировала представитель МИД.
Ранее изображение Цукерберга поместил на обложку Time после крупного сбоя в работе Facebook, а также его дочерних соцсетей Instagram и WhatsApp. Кроме того, поводом для обложки послужили слушания по вопросу безопасности детей в интернете в США, где в центр внимания попала бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген. Она обвинила компанию в распространении контента, который провоцирует ненависть ради заработка.