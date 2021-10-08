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Госслужащих освободят от лишних справок при назначении пенсии

Алиса Селезнёва
20 минут назад

Минтруд предложил упростить процедуру оформления госслужащими пенсии за выслугу лет. Об этом пишет «Российская газета».

Госслужащих освободят от лишних справок при назначении пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве считают, что госслужащих можно освободить от обязательного предоставления ряда справок и запрашивать их через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Сейчас к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет госслужащие обязаны представить копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа ПФР о пенсионном обеспечении, а также (при необходимости) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Также госслужащих предложено освободить от обязанности подавать заявления о том, чтобы им перестали платить пенсию за выслугу лет, если назначены другие меры поддержки.

Но при этом будет усилен контроль за выплатой пенсии за выслугу лет. Так, если пенсионер продолжит получать и пенсию за выслугу лет, и другие выплаты, то придется вернуть незаконно полученные средства.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен подготовленный Собранием депутатов Ненецкого автономного округа законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента, в этом году он составил максимум 297 рублей. При этом такую сумму получили не все пожилые работники, так как она зависит от их зарплаты.

Общество,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Госдума,"Российская газета",
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