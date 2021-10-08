Госслужащих освободят от лишних справок при назначении пенсии

Минтруд предложил упростить процедуру оформления госслужащими пенсии за выслугу лет. Об этом пишет «Российская газета».

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В ведомстве считают, что госслужащих можно освободить от обязательного предоставления ряда справок и запрашивать их через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Сейчас к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет госслужащие обязаны представить копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа ПФР о пенсионном обеспечении, а также (при необходимости) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Также госслужащих предложено освободить от обязанности подавать заявления о том, чтобы им перестали платить пенсию за выслугу лет, если назначены другие меры поддержки.

Но при этом будет усилен контроль за выплатой пенсии за выслугу лет. Так, если пенсионер продолжит получать и пенсию за выслугу лет, и другие выплаты, то придется вернуть незаконно полученные средства.