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Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

Национальная Служба Новостей
43 минуты назад

В Челябинской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Еще один регион вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там подчеркнули, что в Челябинской области ситуация по заболеваемости COVID-19 расценивается как неблагополучная. Так, в сентябре по сравнению с августом текущего года отмечен рост заболеваемости более чем на 30%.

В постановлении главного санитарного врача области Анатолия Семенова отмечается, что привиться должны сотрудники медицинских организаций, а также работники сфер торговли, общественного питания, общественного транспорта и ЖКХ. Кроме того, вакцинироваться должны те, кто оказывает гостиничные услуги, работает в МФЦ, театрах, кинотеатрах, библиотеках, а также госслужащие.

Между тем, накануне стало известно, что в Татарстане с 11 октября ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова. Так, при посещении кафе, кинотеатров, концертных залов, массовых спортивных мероприятий, ТЦ и фитнес-центров нужно будет предъявлять QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или перенесённом в течение полугода заболевании. Помимо этого, вводится обязательная самоизоляция для непривитых пожилых людей старше 65 лет.

Общество,Лилия Галимова,Анатолий Семенов,Роспотребнадзор,
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